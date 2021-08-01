突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）日前開革總理、凍結國會，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天致電薩伊德，說突國應該迅速重返「民主正途」。

根據白宮聲明內容，在與薩伊德1小時的通話中，美國國安顧問蘇利文提到美方「支持突尼西亞建立在基本權益、強健機構、法治承諾之上的民主制度」。

法新社報導，薩伊德於7月25日開革總理麥奇齊（Hichem Mechichi），並凍結國會30天。他還針對460名商人展開打貪行動，並對非法資助政黨一事展開調查。

薩伊德突如其來的舉動讓突尼西亞陷入政治動盪。

美國發表的聲明指出，與突國總統的這通電話「聚焦突尼西亞領袖應盡快規劃藍圖，讓突國重返民主道路」。

聲明補充表示：「這將需要快速籌組一個新的政府，由一名適任的總理來穩定突國經濟，並對抗COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情。」

除了政治動盪之外，突尼西亞也面臨嚴重經濟危機，通膨升高、失業率居高不下，以及COVID-19疫情嚴峻等問題。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100801