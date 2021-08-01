66歲名嘴馬西屏是《關鍵時刻》的資深班底，不過早前傳出怪病纏身，馬西屏就認了疑似罹患貝歇氏症，受到自身免疫系統攻擊，因此他減少上節目，更淡出《關鍵時刻》，不過日前他因為東奧重返節目，未料才3天他又消失，他也親自曝光原因。

馬西屏透露自己暫別「關鍵時刻」已一段時間，最近因為奧運重返節目，但才上了3天又不見蹤影，因此不少人都詢問他原因，他也坦言其中一個原因是95歲父親不希望他在疫情期間上談話性節目。

另外一個就是他在疫情期間將近3個月沒出門，都待在家裡，安逸休閒日子過慣了，一下子繃緊神經上節目，身體就無法適應，讓他感到身體極度疲累，心臟有些不舒服，加上戴著口罩聲嘶力竭，血氧急速下降，心肺都受到影響。

他也不禁感嘆自己過去是無敵鐵金剛，「現在驀然回首，才發覺自己太累了，難怪後來會生病」，因此雖然中華隊這次在東奧表現精采，他也只能當觀眾，但他也承諾等疫情和緩、老爸放行，他還是會回到螢幕前的。

馬西屏過去最多曾在1天之內錄7個節目，2014年傳出罹患罕病，因自身免疫細胞攻擊心臟，因此必須入院動刀，術後還出現記憶力退化的後遺症，疑罹患「貝歇氏症」，因此他也開始減少上節目。