位在高雄的和春技術學院因辦學品質不佳，教育部今年2月要求其停招，和春提起訴願但失敗。教育部今天表示，和春技術學院110學年必須停招，若他們111學年要復招，則110學年上學期必須通過教育部教學品質查核才可以。

和春技術學院被列入專案輔導學校多年，自107學年起，連續6次未通過教育部辦學審核資格，出現併班上課、學分抵免不當、未依課表開課等問題，因教學品質有問題而被列管。教育部今年2月命該校自110學年度起全面停招。

對於教育部裁決110學年停招，和春技術學院不服而向行政院提出訴願，訴願結果近日出爐，和春敗訴。根據這項訴願結果，和春必須在110學年停招1年。

教育部表示，和春技術學院自110學年起停招，學校現有專任編制內教師22人，專案教師26人，職員數32人；扣除109學年度畢業生後學生還剩286人。

和春和春技術學院被停招1年，但並不想退場，仍想繼續拚下去。教育部說，和春校方已表示希望繼續辦學之意願，惟學校必須於110學年度上學期通過本部教學品質查核，並提報復招計畫，經教育部審查通過後，才可於111學年後恢復招生。