疫苗預約平台開放第二劑疫苗意願登記，卻引爆長輩「數位落差」爭議，桃園市長鄭文燦1日指出，雙軌制優點多，宣布會延續主動通知、安排、造冊，讓不習慣數位工具的長者可得到充分資訊，精準分流，友善服務，他也將於各行政區推出「疫苗接種服務專員」，協助安排疫苗接種事宜。

鄭文燦指出，桃園市為長者施打第一劑疫苗採用「主動通知制」，有出席率高、不需預約、減少排隊等優點，市府主動通知，主動安排、造冊，可讓不習慣使用數位工具的長者，獲得精準分流、友善服務及充分的接種資訊。

鄭文燦說，桃園市會照原定計畫推出疫苗接種方式，並將持續建議中央採納「通知、預約雙軌制」，讓會預約的民眾可自行上網預約，不會預約的長者持通知單接種。他也提到，由於長者接種疫苗有AZ及莫德納的差異，如果只是用區里戶政資料安排會比較辛苦，若能掌握健保資料，有第一劑施打名單，將有助於精準安排第二劑疫苗接種。

鄭文燦也提到，各行政區將推出「疫苗接種服務專員」，協助安排疫苗接種事宜，不限定服務長者，一般市民也可以獲得協助，且這一輪市府還是會用愛心計程車免費接送，歡迎65歲以上長者與孕婦踴躍預約愛心計程車。

桃園第一到三類接種對象及孕婦的第二劑莫德納疫苗，在11家責任醫院、3家婦產科醫院（秉坤、宏其、宋俊宏）及13區衛生所開打，13區衛生所聯合預約系統將於8月3日上午10時開放預約（網址：https：／／reurl.cc／qgbAoR），請符合資格的市民朋友利用各管道預約施打。

衛生局長王文彥說明，根據衛福部研究資料，相較於同齡未懷孕女性，懷孕女性感染病毒後併發重症或死亡風險較高，發生不良妊娠結果的風險也較高，國際間監測資料顯示，接種COVID-19疫苗並未增加孕婦或胎兒的健康風險，懷孕並非接種禁忌，孕婦仍應優先考慮接種，接種後亦可持續哺乳。