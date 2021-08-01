李洋、王齊麟「麟洋配」為台灣男雙羽球成功寫下歷史，拿下本屆奧運羽球男子雙打金牌，而李洋高興到睡不著，就在IG連發了32篇限動，其中1篇是李洋及王齊麟赴泰國比賽時接受媒體訪問片段，沒想到訪問過程他還不小心脫口說台語，自己看到也忍不住笑了，讓李洋打發睡不著的時間。

李洋今(1)日凌晨3點在IG限動上傳了32篇動態圖，其中1篇是今年2月赴泰國參加比賽，拿下3座男雙冠軍影片，接受當地媒體全英文訪問時，王齊麟都能流暢的回應，當有英文口音比較重的媒體記者問李洋時，李洋一開始還能回應問題，但仍無法招架媒體記者口音，便冒出一句「供蝦毀」轉頭向王齊麟求救，而隨著「麟洋配」奪冠李洋在限動分享，這段由「Kelly Chen」製作的訪問影片再度被網友翻出留言。

此外，李洋、王齊麟在這段影片受訪時表示，王齊麟說：「我們不是擊敗他們，而是在他們身上學到更多技巧，和他們比賽能讓我們變得更強。」當有媒體速度時，李洋回覆「要用比他們還快的速度，給他們壓力，而速度慢下仍需要很多技巧，目前他們(麟洋配)的技巧仍不足」而他們在最後回應時，李洋不忘大方說「回台灣後要同床共枕眠」，讓這對台灣第一CP也浮上檯面。

2021 泰國年終賽男雙冠軍 - 李洋/王齊麟 英文訪談 World Tour Finals Men’s Double Champion LEE Yang/WANG Chi Lin interview(影片Kelly Chen提供)

而網友看到這段影紛紛留言「天哪，有夠可愛的啦！圈粉了啦！實力跟個性都這麼好怎麼辦啦」、「英文聽力其實很好」、「靠腰喔 你不會早點跳出來幫忙翻譯喔」、「供殺灰好可愛 超有親切感」、「欸誇了 這聽力跟口說水準 贏一堆台灣大學生」、「太直率太可愛啦」、「我的天，太可愛了，聖筊拍檔連英文聽力測驗都合作無間」、「李洋能聽懂那位印度記者提問也很厲害哈哈哈」。