高雄缺血荒有解，一家在地企業挽袖獻熱血。（柯宗緯翻攝）

高雄缺血荒有解，一家在地企業挽袖獻熱血。（柯宗緯翻攝）

近期受疫情衝擊，全台血液庫存亮紅燈，高雄更面臨20年來最嚴重血荒，截至上月30日高雄血液庫存狀況，A、B、O血型只剩4天以下，AB型也剩不到7天。高雄在地企業三發地產與金革音樂跨界攜手，動員同仁響應捐血，並力邀各界挽袖一同捐熱血，感謝民眾踴躍參與、厚植血庫實力，為醫療挹注希望。

據高雄捐血中心統計，高雄日用血量平均破1100多袋，還同時供應屏東、台東、澎湖地區，供血需求不小。隨疫情趨緩、三級解封，醫療量能逐漸釋放，醫院常規手術回歸正常安排，近期醫療用血量相對提升，至少需有10到11天庫存量才算安全，非常時期更需要大家支持。

三發地產特別感謝各方知己共襄盛舉，不僅將愛心持續傳送給需要幫助的人，血庫新進帳，捐血人也可獲得百元禮券，可以說是一舉數得。

三發地產秉持和諧永續的品牌宗旨，多年來致力於綠態建築，與金革音樂聯手打造理想居家，更用心實踐企業社會責任，推廣藝術、人文、教育不落人後，疫情前夕更身體力行，支持舞團演出。

此次企業動員熱血挽袖並號召大眾，也吸引近200名愛心民眾冒雨前來，成果不斐，募集超過7萬cc的血量，活動也順利圓滿。呼籲大家，血庫和防疫都不能鬆懈，持續愛心、齊心抗疫，共同守護彼此。