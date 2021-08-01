You Tuber「Cat紙袋人」龍尚謙去年3月接連2天，從北市樂聲大戲院後門，逃票進入影廳，還全程直播上網，戲院提告後，他以「影片流量才10萬，且沒上新聞」，拒絕賠償被起訴，台北地院依無故侵入建築物罪判決龍男拘役40天，得易科罰金4萬元。可上訴。

28歲龍男因總是頭套紙袋拍片上傳You Tube，取名為Cat紙袋人，他近來爭議不斷，曾於去年6月拍片教民眾如何搭北捷逃票遭批評，事後被警方送辦，檢察官給予緩起訴處分，須支付公庫5萬元。

龍男於去年3月25日晚間9時56分許，與2名友人偷偷從西門町樂聲大戲院後門，潛入戲院走廊，被戲院人員發現攔阻3人，要求3人下樓驗票，3人並未理會逕自離去，但龍男卻將過程拍攝影片上傳；隔天深夜11時45分，再從後方闖進戲院，這次沒被發現，在影廳爽看電影，直到27日凌晨1時25分才離開。

戲院提告後，龍拿了1張26日深夜的電影票出庭，供稱有買票，故意不從正門驗票進入，是讓網友知道有人從後門逃票，目的是希望大家不要這樣做。

據了解，戲院原要求龍賠償6萬元和解，但龍卻捷運逃票案的影片有上新聞、流量30多萬人次，只要繳公庫5萬元，戲院逃票影片沒上新聞、流量才10萬，賠償6萬太多而拒絕，檢察官依法起訴。

北院審理時，龍男認罪，但因和解金額談不攏而未能和解，法官審酌龍男僅為拍片，竟恣意未經正當驗票程序擅闖電影院，判決應執行拘役40天，可易科罰金。