大陸從第2季以來，市場確定在電子與新能源板塊趨好，伴隨著相關板塊行情崛起，大陸各家證券分析師也顯得「躁動」。近期更出現不少電子業研究員「大放厥詞」的八卦。前有華泰證券前電子首席纪攀峰指稱買了大量白酒股的大陸知名基金經理張坤「不行」，近日又傳出方正證券電子首席陳杭在微信群裡嗆聲中芯國際光阻劑（ArF）負責人楊曉松「你算老幾」，導致自己被移出群聊。

據了解，7月31日，大陸網路流傳幾段微信群聊的對話，疑似在一個半導體行業500人的微信群中，在聊到專業問題時，楊曉松發表個人觀點，被陳杭質疑了「你算老幾」。而後陳杭也轉發自己近日文章《如何重新認知中芯國際》。

對此，楊曉松繼續表示「你知道的太少了」，並在群內發了一個微信「奸笑」表情。最後以陳杭被移出群聊結束尷尬的場面。

據《21世紀經濟報導》指出，賣方分析師主要服務物件是基金經理，整件事簡單一點說—首席分析師在500人的行業大群裡，吐槽了自己的服務對象，也不免讓業內懷疑，未來方正證券大科技團隊還能否約到中芯國際的調研？

據《中國基金報》報導，該微信群內有位管理規模近400億人民幣的基金經理也在群裡發表意見「資本市場的人有點自信過頭了」。

而稍早也有業內人士稱，紀攀峰在自己拉的半導體行業交流群中，公開批評張坤，稱其猛烈抱團白酒，對社會價值觀影響太壞了，還是要多反思反省。