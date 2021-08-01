澳門政府取消21名候選人參加9月立法會選舉資格，歐盟對外行動署發言人表示，此舉與澳門基本法所保障的權利背道而馳，呼籲立法會選舉向來自各政治派別的候選人開放，維護澳門的民主和自由權利，為此，中國駐歐盟使團、中國外交部駐澳公署、澳門政府等多方密集回擊反擊歐盟。

此前，澳門特區第七屆立法會選舉管理委員會7月13日就候選名單的糾正或替換作出決定，5個直選組別共20人被確認為無被選資格。31日下午，澳門特區終審法院作出裁決，駁回三個參選組別的上訴，維持立法會選舉管理委員會拒絕接納其參選名單的決定。

歐盟對外行動署（European External Action Service）發言人31日發表聲明，表示澳門取消21名候選人參加9月立法會選舉資格，與澳門基本法所保障的權利背道而馳，破壞了政治多元化並限制了民主辯論，呼籲立法會選舉向來自各政治派別的候選人開放，維護澳門的民主和自由權利。

中國駐歐盟使團網站31日消息，中國駐歐盟使團發言人表示，「澳門特區事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手幹預」。

中國駐歐盟使團發言人稱，澳門回歸20多年來，「一國兩制」成功實施，特區居民依法享有前所未有的廣泛權利和自由，一段時期以來，歐盟一再對中國香港和澳門特區事務指手畫腳，正告歐方，中國人民不接受任何「教師爺」般頤指氣使的說教，以「民主自由」之名行干涉之實的企圖注定要以失敗告終。

同日，中國外交部駐澳公署也發表聲明，堅決反對外部勢力干預澳門事務。

聲明稱，澳門特別行政區終審法院的裁決貫徹了「愛國者治澳」根本原則，此外，此次取消參選人的被選資格，絕不會影響澳門居民的選舉權和被選舉權，也不會影響澳門居民對特區政府施政的知情權和監督權，更不會影響澳門居民依法享有的民主和自由權利。

澳門特區政府31日也發表聲明，對外國機構干涉特區的內部事務予以堅決反對。

澳門特區立法會是澳門唯一立法機構，由澳門特區永久性居民組成，大多數議員由選舉產生。除第一屆另有規定外，每屆的任期為4年。