李洋有空時會回到基隆高中探望教練和師母。（基隆高中提供／陳彩玲基隆傳真）

李洋幼童時期青澀模樣。（基隆高中提供／陳彩玲基隆傳真）

台灣羽球「黃金男雙」王齊麟、李洋昨天在東京奧運羽球男子雙打項目中勇奪金牌。基隆高中校長鍾定先表示，李洋高中並未進入甲組，但他未曾放棄，不斷精進球技，並形容他像是「熱帶氣旋」，不斷吸收能量，爆發後成為大家眼中的光與熱。

王齊麟、李洋昨天對上大陸「雙塔」劉雨辰與李俊慧，直落二拿下勝利，消息傳回基隆高中，師生們開心不已，校長鍾定先拿出李洋高中畢業典禮時，與師母、體育組長楊燕萍的合照祝賀。

李洋是基中2013年畢業校友，是基中鄭永成 Victo Wibowo教練培養的學生。鍾定先表示，基中一直是台灣羽球的重點學校，在鄭教練的帶領下，許多畢業後的學手隊學校仍相當眷戀，不僅羽球好手周天成時常會返校指導學弟妹，李洋有空也會回到基中探望教練和師母，最近一次是3月6日出戰奧運前，感謝教練對他的訓練和照顧。

鍾定先指出，李洋身高170幾公分，與同儕相比並沒有什麼優勢，他與周天成在高中時期的球技和成績都不是球隊最亮眼的，很難想像他們現在會有那麼優秀的表現，而2人最大的特點就是肯吃苦、不放棄，雖然李洋高中時沒有進入甲組，但他在大學時期不斷磨練球技，加上做人處事、心態都很正面，才會不斷進步。

對於李洋一路走來的努力，鍾定先說，他都看在眼裡，並認為李洋就像「熱帶氣旋」吸收很多能量，等到能量累積足夠後爆發出來，躍然而起成為大家眼中的光和熱，值得敬佩。

至於周天成昨天在東奧羽球男單8強止步，鍾定先表示，小天非常優秀、傑出，他不斷提升球技和心理數值，相信巴黎奧運一定能夠穿金戴銀，並喊話基中會是一直陪在他身邊的啦啦隊。