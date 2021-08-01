歷經疫情的封鎖、新冠病毒的驚嚇，民眾的消費態度和行為多有了改變，更務實的採購和價格選擇成了新常態，牛津經濟研究院追蹤全球消費力在疫情期間的變動，把近期現況比較2020年1月的疫情大流行之前，顯示大多數經濟體的總消費力仍未復元，服務消費尤其疲軟。

牛津經濟研究院同時統計近一年來的全球累計消費損失，大約為8000億美元，換算新台幣近24兆元，足以形成一個天大的GDP破洞。也因此，該團隊認為，唯有消費者支出持續保持強勁增長，才能彌補疫情大流行以來的缺漏。

疫苗接種率領先全球的美國，5月份消費表現強勁，恢復到大流行之前的水平，家庭淨資產今年估計會有17％的增長，會是幾十年來最快的擴張，牛津經濟研究院看到這些數據，大為振奮，認為美國會是最好的全球趨勢指引；此外，已開發經濟體的家庭擁有去年以來積累的大量過剩儲蓄，預估到2021年底/2022年初，儲蓄率將逐漸恢復到大流行前的水平，民眾消費行為和家庭可動用資金逐步恢復到正常水準。

牛津研究團隊預測，G7消費者支出項目，2021年將增長6.4％，2022年增長5.5％，會是自 1970年代初以來最快的連續增長，「不必太擔心已開發市場的消費復甦，可能步履蹣跚的警告」，除非新冠病毒Delta變異株更為擴散而觸動更多的下行風險，對於疫情的復甦之路，要有一個正確態度：「總是崎嶇不平」，且縱觀各個經濟體的回升速度不一，消費動能反彈，還有一段路要走。