今年第二季實質GDP年增概估達7.47％，超過市場預期的6.5％，行政院團隊又是歡聲雷動。ING荷蘭安智銀行經濟與金融分析團隊則指出，新冠疫情對台灣零售銷售的衝擊，遠比對製造業的影響更大，第二季GDP概估其實低於第一季的8.92％，主因有兩部份：一是內需受到疫情警戒拉高的衝擊，相關產業景氣被中斷；二是半導體芯片因產能滿載、缺貨仍嚴重，價格愈來愈貴，出口統計的金額走高，出口表現連紅，但台灣沒有更多的產能了！

ING安智銀行對2021年台灣經濟成長率的最新估測，全年增長5.2％。ING大中華區首席經濟學家龐虹分析，台灣在2021年上半年出現較快的GDP增長，來自於去年的低基數效應，這個利好因素將從2021年第三季開始消失，去年的高基期成為擋路石，因此2021年下半年的GDP年增只有2.3％。

該研究團隊以圖表呈現，疫情導致零售和餐飲業難以營運，員工失業，疫情以來失業率急速上升，仍在攀升，儘管現在警戒降級，逐步放鬆管制措施應有助於零售業的復甦，「就算是慢慢復甦」，除非疫情可以迅速消退，零售業可以恢復僱用更多的員工、並增加民間消費，才能讓疲弱不堪的內需不至於爆發土石流。

惟，新冠病毒一再變異，疫情根本難止，印度DLETA病毒擴散，疫苗接種率最高的美國單日15萬人確診，疫情指揮中心指揮官陳時中對此非常擔憂，邊境管制措施因此絕不放鬆，內需市場的買氣估計也只有涓涓細流可期。