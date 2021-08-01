李姓男子因多年前債務、房產糾紛，今年1月14日到北市士林區黃宅按門鈴，時間長達近1小時，按累了就坐在旁邊休息，並用手大力敲門，讓屋內黃男不堪其擾，因而報警處理。士林地院審酌，李男行為已逾越一般社會大眾觀念所容許的合理範圍，依《社會秩序維護法》中藉端滋擾行為，裁處罰鍰3000元。

李男聲稱，20年前曾經向黃家借70萬元，並以房子作為抵押，1個半月就還錢，但抵押的房子卻被轉賣，現因年事已高，希望對方歸還房子，按電鈴則是事出有因並非無端騷擾。但遭到騷擾的黃男稱，根本不知道李男所稱的債務，家中事務是妻子處理，黃妻因中風生病，他並不清楚事情緣由。

判決指出，李男按門鈴持續45分鐘，時間不短，而且沒有拿出證據。李男聲稱，因債務關係，沒事就去黃宅按門鈴，希望黃能出面處理，主觀上有影響黃男安寧秩序的意思。而且，債務糾紛應循司法管道救濟，不需憑藉按電鈴的手段。李男的行為已經違反社會秩序維護法，士林簡易庭裁罰3000元，並無不當，士林地院駁回李男抗告。