象鼻部落中心的天主教露德聖母堂是泰安南鄉3村的信仰中心。（謝明俊攝）

日據時代所挖掘的象鼻圳，淤塞許久後近日打通恢復通水。（謝明俊攝）

日據時代為了方便管控象鼻部落泰雅族人，日人所修建象鼻吊橋留存至今已成觀光景點。（謝明俊攝）

象鼻步道可通往象鼻吊橋及象鼻古道等景點，象鼻部落動員打掃乾淨，準備迎接祖靈祭。（謝明俊攝）

地形隔閡的泰安鄉南3村之一的象鼻部落，村內泰雅族傳統文化，加上天主教露德聖母堂、象鼻吊橋、象鼻古道及日據留下的象鼻圳等文化設施，榮獲2021年建築園治獎。8月7日更是象鼻等4個部落祖靈祭，讓象鼻成了許多民眾解封後探訪原鄉的最佳選擇。

象鼻部落位在大安溪上游，與士林、永安、大安、梅園及天狗等部落，同屬泰雅族北勢群，行政區域上屬於苗栗縣泰安鄉，與台中市和平鄉達觀、香川、桃山等泰雅部落隔大安溪相望，環境非常優美恬靜。

象鼻部落緊鄰大安溪河谷，在泰雅族語原意是有生長眾多蕃石榴的地方，日人據台後，因見村落北端有1座山，勢如大象伸鼻入河，因而改名為象鼻，並修建象鼻吊橋、象鼻圳等設施，來管控部落人民。

農委會水土保持局為協助泰安鄉發展原住民部落亮點特色，特別針對象鼻部落中失修損壞的天主教露德聖母堂、象鼻圳、象鼻吊橋及象鼻古道等具有歷史文化意涵的設施，透過泰雅族元素與在地工藝重新活化，更因發揮文化維護、農地復耕及遊憩品質提升等多項成效，榮獲2021建築園冶獎的肯定。

泰安鄉代賴哲明指出，部落裡的「天主教 露德聖母堂」是泰安鄉梅園、象鼻和士林等南3村的共同信仰中心，這次在農村再生的協助下，讓族人可以和在地國寶藝師尤瑪‧達陸（Yuma Taru）女士及達勞比甯雕刻大師共同合作，將泰雅族特有的色彩、神話、圖騰與生活文化等充分融合於周邊環境，如祖靈之眼、編織及木雕等，成功展現泰雅族與自然融合的原鄉故事與原民風華，不僅可作為原民文化傳承之媒介，還成為遊客必訪的特色打卡點。

而日據時期所建造的象鼻圳因多年颱風豪雨，造成河道改變、圳溝淤積、水源消失，使得部落農地因無水灌溉而廢耕後，水保局決定重新踏尋水源頭、修建象鼻圳道，終於在離部落3公里遠的大安溪，找到取水點並接管引入圳道，讓部落農地得以復耕，也讓記憶裡的流水聲重回族人生活!

除此之外，當地的泰雅染織(野桐工坊)、泰雅編織(原點工作坊)、原民特色飲食文化(亞奈食坊)和士林大壩的士林假日市集等，都是值得民眾來此尋古探今的推薦遊程！

受到疫情管制影響，原本象鼻等部落聯合祖靈祭，今年採取分區舉辦，士林部落的祖靈祭已在日前先行舉行，包括象鼻、大安、永安及梅園等部落的聯合祖靈祭，已由部落長老們確定在8月7日舉行，1日上午，象鼻部落長老們並召集全部青壯男子，合力將象鼻步道全線清掃除草，迎接神聖的祖靈祭到來，也歡迎所有喜歡探尋泰雅原鄉文化的民眾前來訪幽攬勝。