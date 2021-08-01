李荷娜已連續4季飾演112舉報中心主任姜勸酒。（myVideo提供）

李奎炯在本季飾演變態殺人大魔王。（myVideo提供）

驚悚推理韓劇《VOICE 4》延續前幾季112舉報中心「黃金時間隊」熱血辦案精神，再度出動揪出嫌疑犯。本週播出完結篇，宋承憲飾演的美籍韓裔警察「Derek Jo」和李奎炯飾演的大魔王「董方民」上演激烈槍戰對峙，將劇情推入高潮；而在結尾一幕，第2季大魔王「方濟水」權律竟又驚悚現身，還帶走女主角李荷娜，埋下劇情伏筆、鋪梗第5季。助攻刷新本季最高收視紀錄，韓國全國收視4.4％、首爾收視4.5％。

大結局中，宋承憲經歷一番追逐戰後，終於順利逮捕大魔王李奎炯，不像上一季男主李陣郁和犯人一起慘死，宋承憲平安存活下來，讓劇迷都鬆了一口氣。不過，李荷娜飾演的「姜勸酒」在調查大魔王背景時，意外發現自己兒時和董方民在醫院碰面過，該醫院和一名神秘女子「Goddess Lee」也與她耳朵聽力超群的秘密有關，她疑似是醫院的實驗對象，為了追查真相，李荷娜跟著自稱知道內情的神秘女子搭車離開，沒想到車上司機卻是方濟水，劇情結尾留下驚悚懸念。

該劇順利殺青，主演們感性發表終映感言，連續4季的老班底李荷娜說：「隨著每一季播出，喜愛《VOICE》的觀眾也增多了，很幸福能在這一季裡繼續飾演姜勸酒，謝謝大家支持。」宋承憲感性表示：「大家從寒冷冬天努力拍攝到炎熱夏天的《VOICE 4》劇終了，雖然體力上消耗很多能量，但感謝所有工作人員們的照顧。我現在已經不是轉學生了，而是像老同學一樣能融入劇組，要離別了很不捨。」

宋承憲的敬業精神從幕後花絮也可看得出來，有一場從高樓窗戶跳出到車頂上，再從車頂滾落地的畫面，從車上摔下來由他親自拍攝，但導演為了安全起見，跳窗一幕由替身上陣，宋承憲卻一臉可惜說：「我可以做到的，但導演一直不讓我跳。」還表示：「這種程度的話，直接跳下來就好了，這大概20公尺高左右。」在片場他也是活絡氣氛的開心果，有一幕是宋承憲上前關心李荷娜，劇本設定是沒有太多肢體接觸，宋承憲在試戲時卻無預警的用手捧起對方的臉，調皮上演「捧臉殺」，讓李荷娜瞬間害羞大笑，全場也跟著笑成一團。該劇全集在myVideo、friDay影音、愛奇藝國際站、LINE TV皆可收看。