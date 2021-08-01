八月一日為原住民族日，為協助原鄉部落停課不停學，資策會國際處今天攜手華碩文教基金會推動「2021原鄉部落，數位關懷」捐贈168台再生電腦，在外交部與經濟部計畫下，並捐助新南向國家電腦與系統，協助新南向國家拓展數位機會並培育種子師資，深化新南向交流。

資策會國際處今天攜手華碩文教基金會推動「2021原鄉部落，數位關懷」再生電腦捐贈計畫，共募集168台再生電腦，這批電腦將捐贈給屏東縣排灣族部落、南投縣賽德克族部落、嘉義縣阿里山鄒族部落、花蓮縣原住民部落協會、台南縣及花蓮縣國中小學、台灣豐盛生命國際發展協會及花蓮卓溪鄉各部落教會，以協助原鄉部落停課不停學。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，目前已有上百個國家近15億學生無法上學。資策會國際處引介我商網奕資訊科技捐助智慧教育系統予菲律賓伊利甘市（Iligan City）胡安娜紀念中心學校，於疫情期間辦理線上數位種子師資培訓，亦偕同我駐緬甸代表處於緬甸臘戌成立「臺灣數位機會中心」於疫情期間辦理遠距教學種子師資培訓。

為協助臺灣及馬來西亞中小企業強化數位行銷能力，突破疫情對傳統商務活動之限制，資策會國際處亦接受貿易局委託，針對臺馬業者推出首次的數位行銷能力培訓課程，促進雙方業者交流，課程大獲好評，未來亦將與其它新南向國家合作開辦類似課程。華碩文教基金會在疫情嚴峻之際捐贈500台愛心再生電腦及設備給雙北及全台偏鄉學校提供給經濟弱勢家庭，讓學童居家線上學習不中斷。隨著疫情擴大APEC各國面臨鎖國隔離、人力短缺等問題，國際處也於APEC提案將台灣資策會服創所最新發展的「數位分身」技術協助國際農漁產業復甦，於APEC倡議並獲得多國認同。

今年因應疫情影響，特別於8月1日全國原住民族日舉辦「2021原鄉部落，數位關懷」再生電腦線上捐贈儀式，並邀請印尼、越南、巴拉圭、印度及秘魯在台留學生與原鄉部落進行文化交流，透過表演排灣族、賽德克族、鄒族、阿美族及太魯閣族等部落歌謠及古調，在疫情的封鎖下成功地進行了一場跨國交流。