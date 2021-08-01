英國研究發現，孕婦感染Delta變種病毒後，出現嚴重症狀的風險較高。

英國牛津大學的研究發現，自5月以來，英國因為感染新冠肺炎而住院的孕婦暴增了7倍，此外，感染Delta及Alpha等變種病毒的孕婦出現肺炎等嚴重症狀的比例明顯較高，每5名住院孕婦中就有1人早產。有孕婦透露，染疫後的感覺就像被火車撞。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國牛津大學領導的研究顯示，自5月以來，由於Delta變種病毒流竄，英國孕婦感染新冠肺炎後需要住院的人數暴增7倍，從當時的每周28人激增至每周200人。

這份研究已經於7月25日公布在醫學論文預印本平台medRxiv網站，研究人員主要透過英國婦產科監測系統（UK Obstetric Surveillance System，UKOSS）分析孕婦染疫等相關數據，分析樣本包含自疫情爆發以來至今年7月11日期間3371名有新冠症狀而住院的孕婦。

分析發現，和初代病毒株相比，感染Alpha、Delta等變種病毒的孕婦，症狀更為嚴重，在第一波疫情中住院的孕婦中，24%患者有中度至重度症狀，感染Alpha及Delta的孕婦中，中度至重度症狀的患者分別上升至36%及45%，這些症狀包含患者更需要呼吸治療、有肺炎，或者需要送進加護病房治療，其中，33%孕婦患者需要呼吸輔助，15%住進加護病房。

數據也顯示，每5名因為嚴重症狀而住院的孕婦患者中，就有1人會早產，每5名出生嬰兒中，就有1人需要住進新生兒病房。一名英國加護病房醫生表示，由於孕婦病況太過嚴重，醫療團隊經常必須透過剖腹讓嬰兒提早出生。

27歲英國孕婦奈茲（Stacey Knights）表示，她在今年1月、孕期進入第3個月時感染新冠肺炎，幾天後就被救護車送進醫院治療，她回憶當時嚇壞了，感覺就像「被火車撞」，「一天到晚在嘔吐，體溫飆高。」

她說自己當時呼吸還很穩定，不過醫生檢測後卻發現她的免疫系統有問題，不僅有危險的腎臟感染，還可能出現致命血栓。報導指出，孕婦形成致命血栓的機率比一般患者高出5倍。

為了避免奈茲的免疫系統過度運作，醫生為她進行靜脈注射及施打抗凝血劑與類固醇，雖然最終不需要住進加護病房，奈茲仍被留院觀察3天。她說出院後仍必須持續服用類固醇藥物長達1個月，所幸寶寶出生後仍相當健康。

令人驚訝的是，牛津大學的研究還發現，自得以追蹤疫苗接種狀況的2月1日以來，742名住院孕婦中，只有4人接種過1劑疫苗，沒有任何一名孕婦完整接種疫苗，顯示住院的染疫孕婦中，超過99%都沒有接種疫苗。

英國孕婦不願施打新冠疫苗的主因在於擔心疫苗對嬰兒造成負面影響，此外當地助產士也不積極說服孕婦接種疫苗，有鑑於孕婦住院人數暴增，包括英格蘭首席助產官（The Chief Midwifery Officer for England）在內等高階衛生官員呼籲孕婦盡快接種疫苗。