台中市文化資產活化再一樁。位於北屯區的「一德洋樓」在4年前修復完成後開放，成為民眾出遊、拍攝婚紗照或網友打卡熱門景點，為延續這棟歷史建築的過往風華，台中市文化局以民間促參方式委外營運，將結合餐飲與藝文展演等使用，預計今年底重新開張。

「一德洋樓」又稱為「林懋陽故居」，是神岡地區仕紳林懋陽為與北屯區賴姓家族聯姻而興建，特別的是，其建築結合閩南式土角厝的三合院，並融合日本近代兩層樓獨棟式的磚造洋樓與洗石子拱圈廊柱，1930年完工時堪稱是當時最時髦的豪宅，台中市政府於2007年登錄其為歷史建築。

融合閩南、西洋與日式風格的一德洋樓，多年前遭轉賣、周邊還曾被眷村包圍，有感於其建築物年久失修，台中市政府2013年斥資4500萬元修復，近年來成為地方休憩好去處。文化局指出，為延續該棟建築的歷史文化脈絡，同時達到活化目的，依據促參法開放民營公司營運規畫。

一德洋樓從今年起至2026年、委由人文國際公司營運，該公司執行長黃信彰說，未來將引進米其林等級的台式飲食，盼重現1925年代的經典台菜，並配合建築融入日式與西式料理風格，三合院部分則將做為藝文空間，將定期舉辦展演或藝術活動，重現其台式豪華莊園。

文資處強調，為了保存歷史建築、同時活化台中市的文化資產，近幾年積極推動文資修復工作，包括潭子國小日式宿舍群、舊大安溪橋修復工程都將在今年完工；目前委外營運的文化資產有台灣府儒考棚原梧棲警察官吏派出所及宿舍群、牛罵頭遺址文化園區等7處，都經常吸引民眾參觀、體驗歷史氛圍。