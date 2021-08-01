受西南氣流影響，台南水庫集水區降下豪雨，曾文水庫集水區從7月31凌晨到下午1點，累積降雨超過222.4毫米，蓄水率突破7成，來到76.89％，蓄水量3.9億立方公尺，水位223.47公尺，估計明天可達226公尺，若預估未來有較大入流時，有機會進行調節放水或防洪運轉。

據水利署南區水資源局資料顯示，曾文水庫集水區7月31日起32小時降雨量預估可帶來7700萬立方公尺水量，其中已入庫約4479萬立方公尺。而烏山頭水庫32小時降雨量也有268毫米，蓄水量也6147萬立方公尺升至7150萬立方公尺，曾文水庫放水作業30日也暫停。

至於以民生用水為主的南化水庫，因上游降雨不斷，持續超過滿水位，仍在自然溢洪中。昨天集水區累計降雨146毫米加持下，自然溢流量達295萬立方公尺，今日至下午1點累計降雨已達164毫米，溢流量可望再增。

南水局副局長蘇柄源表示，南化水庫自然溢流可將後堀溪暫置泥沙沖置下游，至於是否再啟動防淤隧道排砂，得視水庫的水混濁程度決定，目前尚未排定作業。