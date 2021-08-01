中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」已於7月27日重新開放意願登記，並於 7月28日增加開放第二劑接種Moderna COVID-19疫苗者進行登記，此次意願登記結算將於8月3日中午12時截止，提醒已接種第一劑Moderna疫苗之第一到三類對象及孕婦儘速意願登記第二劑，保障自身權益。

指揮中心說明，為使平台運作更為順暢，調整目前意願登記結算時間至8月3日中午12時截止，另預約期程預定自8月5日上午10時至8月7日中午12時止，預計提供已接種第一劑Moderna之第一到三類對象及孕婦，且至8月11日前已間隔滿28天者接種。

指揮中心提醒，1至3類人及孕婦可上網登記莫德納第二劑。（圖／指揮中心提供）

陳時中指出，上述對象第二劑施打時間比其他類的10-12周來得早，但也要先來到系統登記，目前意願時間登記期限訂於8月3日中午，提醒滿足條件者可儘速登記。

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