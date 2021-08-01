台灣首位在奧運拳擊摘下獎牌的女將黃筱雯（女子蠅量級4強戰將於8月4日開打），大家可發現她左臂上顯眼的刺青，其實有重大意義。黃筱雯從小父母離婚，由阿公隔代扶養長大，因父親是刺青師，她後來讓老爸把自己喜歡的卡通人物刺上身，這次她成功讓父親的刺青登上東奧的世界舞台，在世人面前打下拳擊獎牌！

黃筱雯左手除了「代表台灣的符號」台灣圖案刺青，還有不少色彩繽紛的刺青，據她先前透露，靠近左手腕的圖案是她最喜歡的動畫《玩具總動員3》登場的反派角色「熊抱哥」。

美國老拳王佛爾曼(George Foreman)曾說：「好拳手不會來自中產階級。」他這句話的原意並不是說要窮人才能打拳，而是拳擊永遠離不開刻苦訓練的精神，並且大家都很難看見你背後的艱辛付出，臉上還得挨無數的拳頭，要有相當的覺悟才能踏進這一行。

奧運的女子蠅量級上限51公斤，身高177公分的黃筱雯早先是打57公斤級，後來減重打54公斤世錦賽（雛量級）拿下金牌，為了打奧運又要繼續往下減，同時還不能流失太多力量，減重的辛苦難以想像。黃筱雯打入東奧4強後坦承壓力極大，最後她成功達到了第一個目標（拳擊打入4強保證銅牌），再來就是要在4強賽爭取升級金牌的門票。