2020東京奧運是國際大型體育賽事，十分受到全球關注，台灣則由中華電信、愛爾達、公共電視及東森電視負責轉播，但有部分民眾家中未安裝第四台，使用安博盒子違法看盜版，讓愛爾達官方非常不滿，氣得在臉書公開截圖嗆爆網友。

男星「黑人」陳建州日前在網路替中華台北隊的選手加油，本是美事一樁，卻被眼尖網友發現疑用不法機上盒「安博盒子」收看，第一時間他否認，強調是朋友群組的截圖「後來發現也傻眼」，後來才認錯，引發網友高度熱議，其中不乏出現「沒關係我們都用安博看愛爾達…沒看到就切國外體育台」這番言論完全惹毛愛爾達電視，官方臉書小編昨（7/31）直接截圖怒酸：「您媽媽知道您在當小偷行為嗎？盜版仔請進」。

想不到有網友不以為然，留言反擊：「我不懂你在嗆什麼，用安博的人有付錢，一樣是使用者付費，不偷不搶，有訊號疑慮的是安博盒子本身，你有本事就去嗆安博盒子、去掃蕩安博盒子，沒能力的話，你嗆有花錢的使用者幹嘛？跩屁？」愛爾達看了更火冒三丈，再度截圖痛批：「有種東西叫做買『小偷貨』，你去早期OO商場買大補帖也是有花錢，可憐喔....重點是，那個小偷貨一台還要賣3～4000，然後你付錢給小偷跟強盜」。

事實上，安博盒子提供的影像內容大部分都是未經授權的國內外電視頻道節目，國內10家、日本5家電視台去年底提告被侵權10億元，刑事局執行淨頻專案已查獲安博機房與機上盒經銷商，以著作權法、妨害電腦使用罪嫌移送法辦。