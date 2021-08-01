黃筱雯今(1)日在拳擊女子51公斤級8強賽，遭遇塞爾維亞選手拉多瓦諾維奇(Nina Radovanovic)，黃筱雯最後以5比0輕鬆獲勝，順利闖進4強至少保證可以拿到銅牌，這將是中華隊史上首面拳擊獎牌；對此，立委高嘉瑜在臉書上發文祝賀，並期許她可以更進一步爭取決賽資格；高嘉瑜也提到黃筱雯手臂上的刺青，黃曾表示是「代表台灣的符號」，高嘉瑜也相當高興這次的運動賽事可以讓台灣人民更加團結彼此。

高嘉瑜表示，她很佩服黃筱雯的耐力跟意志力，而且177公分的黃筱雯比她高了將近20公分，卻能維持著與高嘉瑜差不多的51公斤體重，讓她相當讚嘆；而黃筱雯手上的刺青也相當引人注目，黃筱雯層回答媒體表示「主要是刺上我的國家，代表台灣的符號。」

高嘉瑜更提到，奪下奧運羽球男雙金牌的中華隊選手李洋也在臉書中寫下「榮耀獻給我的國家台灣」，她很感動，當我們的選手站上國際舞台，面對各國高手競逐，內心想的不是自己，而是台灣，想的是如何為國爭光，讓世界看見台灣，真的是奧運精神的實踐。

高嘉瑜表示，希望競賽後，奧林匹克格言：「更快、更高、更強、更團結」能更加深植人心，除了超越自己、挑戰極限，也能體會在奧運競賽後，我們要更團結、更愛彼此。