桃園市政府海岸管理工程處1日指出，橫跨老街溪出海口長約200公尺的「許厝港老街溪自行車景觀大橋新建工程」上月26號完成評選，預計11月動工，海管處強調，大橋完工後將連結草漯沙丘、許厝港溼地2著名景點自行車道，提供自行車友更順暢的行車路線。

許厝港溼地、草漯沙丘等為桃園市大園區2大著名景點，海管處1日表示，橫跨老街溪出海口並連結2風景區長約200公尺的「許厝港老街溪自行車景觀大橋新建工程」上月26日已完成評選作業，預計2021年11月開工，2022年9月完工通車，海管處強調，這對於大園濱海自行車道網絡串聯具有重大意義。

許厝港溼地以及草漯沙丘地質公園雖比鄰而居，但因受老街溪出海口阻隔，如於2地間移動需繞至台61側車道才能抵達，海管處指出，待大橋完工後，遊客可不用再繞道，透過跨海大橋直達地點節省約10分鐘路程，且道路更安全，不僅如此路途中還能一覽出海口美景，強調不僅節省車程，更為當地創造觀光價值。

海管處指出，該大橋設計橋寬4公尺，配置2.5公尺寬的雙向自行車通道，餘為人行步道、兩側欄杆，橋長約200公尺，結構為三跨鋼筋混凝土構造拱橋，總經費約新臺幣1億元，且該工程設計於7月更榮獲2021國家卓越建設獎最佳規劃設計「金質獎」，強調工程備受肯定。

此外，因工程涉及溼地生態，為確保工程對生態無破壞影響，海管處指出，日前已主動邀請多位生態專家與營建署開過2次審查會並通過審查，強調該跨橋工程對當地生態環境不會造成破壞，呼籲民眾不用擔心。