台灣高球好手潘政琮。（美聯社）

東京奧運高球男子組1日進入最終輪賽事，台灣好手潘政琮第4輪火力全開，揮出63（-8）桿，連3天以紅字繳卡，以4輪總桿數269（-15）桿、並列第3作收，接下來要與6名選手在延長加賽爭奪銅牌。

上屆里約奧運潘政琮以並列第30名作收，經過這段時間在PGA巡迴賽洗禮，小潘不僅在2019年RBC傳承高球賽奪下生涯PGA首冠，之後順利取得奧運門票，這次再度踏上奧運舞台，由妻子林怡君擔任桿弟，夫妻倆攜手征戰東奧。

首輪潘政琮表現不理想，僅繳出74（+3）桿、並列第57名的成績，但他度過首輪亂流後，連3天繳出紅字，次輪雖遇雷雨中斷且比賽未完賽，但他不受影響，第2、3輪都揮出66（-5）桿，排名也大躍進，3輪打完並列第17。

最終輪潘政琮更是火力全開，一下場就先以小鳥拉開序幕，之後在第3洞、第6洞再各進帳1隻小鳥，轉場後小潘手感持續升溫，在第14洞的5桿洞成功獵鷹，總計該輪他獵下1鷹、抓下6隻小鳥，沒有任何失誤的完美表現，揮出63桿，4輪打完共有7位球員並列第3名，接下來的加賽(Playoff)爭銅牌，小潘有望替台灣奪下第一面獎牌。