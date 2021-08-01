中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，為使COVID-19公費疫苗預約平臺運作更為順利，並加速推動疫苗接種作業，該中心於昨(31)日召開「COVID-19疫苗預約平臺討論會議」，就具數位落差之長者、需集體接種、本國籍無健保卡及需經醫療院所現場評估之對象等議題，進行預約平臺及接種實務執行的討論，決議如下：

一、對於透過鄰里長協助登記或預約之長者，及需集體安排接種之對象，例如機構對象接種及未來校園接種，將於系統內規劃可批次預約之功能。

二、本國籍無健保卡號者，規劃可以統一證號及戶號進行意願登記。

三、針對需經由醫療院所現場評估的對象，包含孕婦、因公出國者/因緊急需求須出國者、第一劑接種後嚴重不良反應需以不同廠牌接種者，規劃將請地方政府指定合約醫療院所，民眾可至指定院所經檢核相關資料後列冊接種。

指揮中心說明，針對上述會議決議，該中心將朝此方向進行規劃，並與地方政府持續溝通可行性，確保民眾的接種權益。

至於批次上傳何時上路？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，希望全國在做法上統一，這樣執行上會較順暢，只要等地方準備好以及系統跟得上就會上路，也要要和地方溝通怎樣做效果會最好。

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