新北市今天增加6例，佔今天全國確診半數。侯友宜說，染疫區域分別為五股、中和、永和及三重，其中有1例感染源不明，但已在掌握中，另外，市府團隊進行交通人流監測發現市民多處於低度活動，至於分階段鬆綁，還待進一步監測再行決策。

直播》新北＋6可望解封更多場所，侯友宜最新說明。

侯友宜指出，新北市今日新增6例，真正新增案例為3人，另外3人為居家隔離陰轉陽，染疫區域分布為五股2人、中和2人、永和1人以及三重1人；感染源分析部分，有2人為家戶感染，其他3人，另有1名感染源釐清中，但已明確掌握感染方向，盼請市民朋友不需擔心。

至於社區篩檢站，侯友宜說，7月31日共篩檢2754人，1人快篩陽性但PCR陰性，快篩陽性率為0.04%。

侯友宜表示，連三周公共運輸量正在緩慢回升8至10%，交通量則呈現微幅上漲約7%，國道運量恢復14%；侯友宜進一步解釋，與三級警戒前相比，市區道路僅有63%、捷運40%、公車39%、台鐵40%、YouBike40%的運輸量，可知新北市民仍處於低度活動。

侯友宜表示，目前看來疫情穩定，防疫措施的鬆綁還是要「階梯式執行」，市府會每週滾動式檢討，目前還是會擔心報復性出遊，除了觀察風景區的人潮和車流，也要觀察社區篩檢站的篩檢量有沒有變化，如果一直往好的方向走，週一可以考慮更多開放。