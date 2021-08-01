台中市北區美麗殿社區住戶，在東區十甲旺市場麵攤工作的72歲男子（案14985），7月2日確診後就重症插管緊急救治，7月31日已拔管轉為中症，台中市今日新增1人確診，但重症人數歸零。

台中市今日新增1例本土確診個案，但上月1日重症的插管病患，經過1個月的醫治終於拔管脫離險境。

這名72歲確診男性，當時已出現肺積水、高血壓及心血管慢性病史，呼吸困難及喘的情形，6月30日還曾到十甲旺市場工作，因身體不適僅短暫停留，搭計程車回家休息。

7月1日這名男子因呼吸有喘不過氣現象，經119救護車送至急診，經PCR檢驗確診，呼吸越來越困難，電腦斷層發現出現動脈剝離及肺炎，進行插管搶救，在加護病房治療30天。

市府因為（案14985）男子，立即在該社區設快篩站，加上之前他租屋的鄰近俾士麥金邸社區，加上美麗殿社區住戶，由市長盧秀燕快速決定設快篩站防堵疫情，篩檢近1900人都為陰性，及時解除危機。