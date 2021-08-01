苗栗縣8月1日新增1例境外移入確診個案，住在頭份市的案15786，因於大陸工作，今年元月間由公司派往印度工作，至7月10日由印度返國，在台北集中檢疫所居家檢疫，7月23日期滿前採檢都為陰性後返回頭份家中，預定8月1日將返回大陸工作，因而自費採檢，7月30日被醫院通報PCR採檢為陽性，立即收治縣內醫院，31日再次採檢，ct值大於40，疫管署研判應在國外感染，相對於國內傳染風險低。

苗栗縣政府衛生局基於防疫從嚴避免社區感染，立即啟動疫調，發現這名確診個案主要活動地點在頭份市、竹南鎮，7月27日早上8點曾搭高鐵北上到外縣市訪友。目前匡列接觸者為家人8人、朋友9人、職場6人共23人，苗栗縣接觸者12位採檢PCR皆為陰性，其餘11位分別住在台北市、新北市、基隆市及台中市，已轉知上述縣市衛生局，協助安排採檢，以上23位皆已居家隔離中。

案15786曾於7月26日前往頭份市大潤發、傍晚搭高鐵北上，次日上午再搭高鐵返回苗栗，28日起連續3天分別到過頭份市中央路全聯、竹南鎮新生路漁泉餐廳獨立包廂，頭份市永貞路7─11便利商店等地點，頭份市公所已針對相關活動足跡進行環境消毒，請鄉親安心，縣長徐耀昌提醒鄉親，「警戒降級，防疫不降」，請在所有開放的場所、空間，繼續維持戴口罩、簡訊實聯制、保持社交距離等措施。

苗栗縣政府表示，截至7月31日累計接種15萬0891人次施打疫苗，18歲以上人口疫苗覆蓋率32.72％。