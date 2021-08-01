近日上海舉辦第19屆「ChinaJoy」（中國國際數碼互動娛樂展覽會），並在會上由中國音數協遊戲工委主任委員張毅君發佈《2020年度全國電競城市發展指數評估報告》，顯示在「電競城市發展指數」中，上海以78.7分位居第一，其次是北京、廣州、成都和深圳。

據界面新聞報導，隨後多家知名遊戲電競企業宣佈落戶上海。包含英雄聯盟開發商和全球賽事管理營運方，拳頭遊戲與上海靜安區人民政府簽約，官宣拳頭的全球研發中心落地。這是除了總部洛杉磯之外，拳頭遊戲的的首個全球研發中心。

此外，阿里巴巴與上海浦東新區簽約，成立阿里靈犀互娛華東區總部，同時趣加互娛也與上海徐匯區簽約，成立中國總部。

透過「電競城市發展指數」顯示，這項排名綜合產業佈局、政策環境、基建環境、受眾環境、人才環境、城市發展等因素。實際上從2017年12月起，上海接連發佈「文創50條」、「電競20條」等扶持政策，早已積極鎖定打造「全球電競之都」的建設目標。