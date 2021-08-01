Delta變異株傳染力強，美國近期疫情再度復發，單日新增個案再度突破十萬人。中央流行疫情指揮中心今天指出，根據美國的經驗，Delta已接近水痘的傳染現象，重新戴上口罩，而國內目前的防疫政策仍應維持邊境嚴守，並搭配國內的警戒維持。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，根據美國CDC的報告顯示，近期Delta變異株的流行，乃因解封後所造成，從報告中也可看出，Delta變異株的傳播速率、模式以及R0值，已接近水痘的傳染現象，因此美國CDC的口罩政策近期也有所改變。

張上淳指出，目前國內流行仍是以Alpha變異株為主，根據目前的科學根據顯示，施打疫苗仍然有效，因此國內專家們仍然建議，邊境嚴守仍是相當重要的策略，盡可能不要讓Delta株進到國內，或是延緩進入國內的時間。

衛福部長陳時中也說，近期觀察國際間疫苗施打率高的國家，包含美國、以色列、英國、荷蘭，都在解封後快速增加病例數，而台灣鄰近國家，單日新增個案仍相當高，加上疫苗覆蓋率不足，顯示疫情仍然嚴峻，因此我國除維持國內的防疫警戒外，仍然需要維持邊境嚴守的策略。