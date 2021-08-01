羽球男雙組合王齊麟、李洋在東京奧運勇奪摘金，精采對決讓民眾都瘋狂，而「麟洋配」日前擊敗日本好手時，日本選手渡邊勇大在離場前向麟洋2人比讚，雙方運動家精神被讚爆，而隨著麟洋勇奪金牌，來自日本的田中千繪也在臉書感性寫下：「謝謝麟洋配幫日本隊實現那天的承諾」。

「麟洋配」王齊麟、李洋日前擊敗地主日本隊渡邊勇大、遠藤大由，渡邊勇大在離場前向麟洋2人比讚，王齊麟與李洋也以雙手合十、鞠躬回禮，同時，渡邊勇大在場外還送上「you must win」（你必須贏）的祝福，雙方都英雄惜英雄，展現運動家的精神和風度。

而麟洋配昨晚不負重望，以直落2擊敗大陸對手拿下金牌，田中千繪在臉書感性寫下：「謝謝麟洋配幫日本隊實現那天的承諾」，她也標記寫下：「#恭喜台灣羽球界的第一面奧運金牌#見證歷史的一刻#好感動的夜晚」。而羽球天后「小戴」戴資穎今（1日）晚將開戰大陸選手陳雨菲，一圓奧運金牌夢，田中千繪也將為戴資穎的金牌戰加油「為小戴的決賽繼續加油打氣」。

田中千繪發文也引發網留言討論：「謝謝妳祝福，日本台灣一起加油」、「謝謝渡邊勇大的加油啊啊啊 台日友好」、「“You must win”，來自日本選手的賽後叮嚀！」、「感謝日本渡邊勇大的激勵 這手勢我們永遠會記得」，也釣出田中千繪感性說：「 那句話讓我也非常感動 謝謝麟洋配今晚幫日本隊實現那天的承諾！恭喜恭喜」、「敬佩每一位選手們的運動精神！恭喜麟洋配」。