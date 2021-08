【愛傳媒藺奕專欄】7月30日晚桌球男單銅牌戰,小林同學的德國對手各種怪異發球姿勢,時而像忍者、時而又像躲貓貓,他那美豔瑞典妻子陪練都成為話題;據聞他們喜歡貓咪,昨晚多次擦邊幸運得分,不知道算不算貓的報恩。

另一頭,男子百米仰式金牌俄羅斯泳將甚至要戴貓口罩上頒獎台被主辦方拒絕幾乎掉淚,真不知道這屆貓奧還有多少鏟屎官。

看著奧運健兒們的優異表現,我歸納出一般國人在三級警戒(含降級)之下早已演練許久的,真期待能列為奧運表演項目:嘴炮、手機和擼貓,統稱廢人三項,雖然你全會,但競爭非常激烈,我精心評估過,就算在自己最擅長的嘴炮單項,可能連台北市內湖區的十六強淘汰賽都打不進。

說起嘴炮的趣事,不禁想起2012年歐洲杯,英國球迷獻給瑞典球迷的chant:“You are shit! But your birds are fit. 什麽意思,就是你們瑞典慫全是狗屎,但你們的妹子辣爆正翻。

正所謂仿妝一時爽、卸妝火葬場,英國球迷贏了嘴炮又如何,當軟腳的英國隊確定被淘汰了,瑞典人用同樣的曲調回送英國球迷一首go home to your ugly wives.

最近,我看到好多朋友去選手的留言板點讚鼓勵,這很棒,當然也瞄見許多閒宅落井下石去酸言冷語,你們惡意去蹭人家的留言板不如走出戶外蹭滑板,說不準下屆奧運你奪牌。

拉回戀愛正題,其實撩妹有兩項毫不費力的小秘技:小動物和小一數學,不論是北海道的企鵝還是公司的浪貓,女人看到小動物,就像手臂裡的莫德納遇見刀叉,就是一個萬磁引力的概念。

至於工程師宅男有時候就是想太多,其實你撩妹的數學不用補習因為只要小一程度,比如,我是九妳是三,除了妳還是妳。

