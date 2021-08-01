【愛傳媒楊忠衡專欄】從小缺乏運動細鮑，也從來不是什麼球迷或體育粉。自從少騎自行車後，近年和運動最近的距離就是Oculus的VR拳擊和Switch的《健身環大冒險》。不過遇到奧運，還是常常被賽事背後的故事所吸引，不是輸贏。

我特別喜歡奧運的「Game」字。以「Sports」來說，它就是代表一種體育活動。「Competition」或「Contest」，比較強調競賽的意義。但是「Game」呢？

「Game」的意思很廣，從小孩玩的官兵抓強盜、手遊電玩、趣味打賭，到頂尖國際賽事都叫做Game。Game確實有競技的意思，但是Game的背後總還帶有某種意味深長的意義，輸贏不是唯一。

不管是為了好玩、為了卓越、或是為了感受團結、互競與互敬、觀摩欣賞、聯結友誼與瞭解。無論如何，藉由追求體能技藝極致的專注過程，總有許多動人的故事。

比賽總有輸贏，哪怕平常對這項運動何其生疏，也不免為之屏息期待。勝負帶來的興奮失落很快過去，那些來自不同地區、不同背景人們，在各種互動中傳達出來的人性，往往更扣人心弦。

追追選手們的來時路，聽聽他們的感言，其中不少智慧和啟示。一扇窗、一個景；一道門，一條路。看不盡的豐富。

看看那些平常水火不容的國家、民族，在這裡行禮如儀，進行君子之爭，誰說奧運不是人類最美好、最和諧的一種儀式？

作者為廣藝基金會執行長

照片來源：東奧官網截圖。

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