有關當局表示，希臘第3大城巴特拉斯市附近發生的森林大火，今天共造成10多間房舍毀壞，5人因呼吸問題住院。

消防單位表示，他們動員145名消防員、50輛消防車、8架消防飛機和直升機，去撲滅伯羅奔尼梭半島（Peloponnese）澤里亞（Zeria）地區的大火，該地位於希臘首都雅典（Athens）以西約210公里處。

有關當局從該地區的5個村莊，及臨海的旅遊勝地朗格斯（Loggos）疏散人群。

民防部門表示，有約10多間房舍燒毀，並有5人出現呼吸問題而被送往當地醫院。

雅典通訊社（ANA）報導指出，該地區的一條高速公路，以及跨越科林斯灣（Gulf of Corinth），連結伯羅奔尼梭半島和希臘本土的里翁-安提里翁（Rio-Antirrio）大橋封閉。但交通在今天傍晚已經恢復。

巴特拉斯市（Patras）和附近愛琴市（Aigio）的醫院都被交代要收治任何受傷的人員，海岸防衛隊也一直待命，以營救任何水上逃出濃煙的人。

根據民防機構所言，過去24小時內就發生了56起森林大火，但大多數很快便獲得控制。

希臘每年都遭受森林大火襲擊，但專家已經警告，全球暖化會增加森林大火的頻率和強度。

天氣預報指出，該國自30日以來就一直處於另一波熱浪之中，氣溫都在攝氏42度到44度之間。

幾天前，一場大火在雅典附近的潘特利山（Mount Penteli）肆虐，但未造成人員傷亡。（譯者：李晉緯/ 核稿：楊昭彥）1100801