五月天阿信操刀為琳誼與許富凱單曲製作。（相映國際提供）

琳誼Ring推出單曲〈愛情限時批〉，請來許富凱獻聲助陣。（相映國際提供）

創作新女聲琳誼（Ring）將於本月推出首張台語EP，首波主打〈愛情限時批〉邀來台語小天王許富凱驚喜獻聲，更由五月天阿信擔任單曲製作人，一出道就擁有兩位男神加持，可說是超級幸運。

琳誼YouTube官方頻道累積觀看突破1100萬點閱，她翻唱伍佰經典歌〈心愛的再會啦〉蟬聯KKBOX台語新歌週榜冠軍數周。挾著霸榜氣勢，琳誼新歌邀來許富凱合作，她形容，「當初聽到富凱哥詮釋黃乙玲〈雨傘情〉就覺得好有味道，入圍金曲獎的《拾歌》專輯也是翻唱專輯，開會時討論到〈愛情限時批〉這首經典男女對唱，同事們一致浮現了富凱哥這個最佳人選，非常感謝這次合作解鎖完成這個作品。」

許富凱自我要求很高，琳誼表示，「錄完人聲我聽完覺得沒問題了，他還會主動想再多錄幾次，讓作品可以更加完美」，更稱讚，「富凱哥口條很好，訪談時原本是我要拉主key的，但是過程太過緊張，弄得整個場面都很尷尬，幸好富凱哥救了我。」許富凱也調整自己演唱的共鳴位置，砍掉很多演繹技巧來詮釋，被網友笑封是「處男嗓音」，他大笑回：「我轉換共鳴的位置而已，代表聽眾有聽見這首歌曲的清新感。」

令人驚喜的是，五月天阿信親自操刀，琳誼心情超級興奮！但也有點緊張，害怕表現不好。阿信特別提醒她錄音時放鬆、平常心，「阿信哥給歌手空間、很看重我們的想法，像團隊投票時會特別把我的票數乘兩倍」。

許富凱自招從《瘋狂世界》開始就是五迷，這次能見到阿信相當激動，「與本人面對面開會時，我一直克制自己激動的情緒，好後悔沒帶專輯來請阿信簽名。」他在錄音過程感受到阿信親切隨和，一起聊歌曲的創作，很放鬆的感受到音樂的自由自在，錄音過程有聽到阿信一直說：「你怎麼這麼會唱！」感謝前輩的肯定。

兩人也分享初戀記憶，琳誼打趣說「初戀就像玩蹺蹺板，心情一下子低一下子高，有時覺得甜蜜、有時又會覺得不安」，透露若對方能收買她的胃，像是炸雞、泰國蝦、珍珠奶茶，會是件很浪漫的事。許富凱自嘲，「我不是浪漫的人，我也很不喜歡驚喜，怕驚喜弄成驚嚇，初戀的記憶就是草莓麵包，每天抽屜裡都會有一個草莓麵包，感覺很溫暖」。