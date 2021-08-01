台中市1日新增本土確診1例，為后里區24歲男性工程師（案15785），目前住院隔離治療中，台中市政府衛生局已掌握個案疫調，匡列14名接觸者居家隔離、27名自主健康管理對象，並安排採檢，目前19人陰性、22人檢驗中，針對個案足跡也已全面進行清消。市長盧秀燕提醒，雖然中央已調降疫情警戒為二級，但疫情還沒結束，大家千萬不要輕忽。
台中市長盧秀燕今日下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會表示，今日台中市新增一例本土確診，為后里區24歲男性，7月30日至醫院門診就醫，急診採檢陽性確診，個案相關接觸者都已匡列，環保局也進行足跡點清消。
這名男工程師去過后里麗寶OUTLET，也曾三度搭火車，還去過南區大慶夜市等地，環保局全面清消。
盧秀燕指出，除了Delta病毒，近期全球又出現哥倫比亞變異株病毒，提醒大家外出一定要佩戴口罩、保持安全距離、落實實聯制，持續做好防疫措施。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。