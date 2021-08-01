台中市1日新增本土確診1例，為后里區24歲男性工程師（案15785）疫調足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市環保局針對新增個案足跡已全面進行清消。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市1日新增本土確診1例，為后里區24歲男性工程師（案15785），目前住院隔離治療中，台中市政府衛生局已掌握個案疫調，匡列14名接觸者居家隔離、27名自主健康管理對象，並安排採檢，目前19人陰性、22人檢驗中，針對個案足跡也已全面進行清消。市長盧秀燕提醒，雖然中央已調降疫情警戒為二級，但疫情還沒結束，大家千萬不要輕忽。

台中市長盧秀燕今日下午舉行台中市疫情指揮中心線上記者會表示，今日台中市新增一例本土確診，為后里區24歲男性，7月30日至醫院門診就醫，急診採檢陽性確診，個案相關接觸者都已匡列，環保局也進行足跡點清消。

這名男工程師去過后里麗寶OUTLET，也曾三度搭火車，還去過南區大慶夜市等地，環保局全面清消。

盧秀燕指出，除了Delta病毒，近期全球又出現哥倫比亞變異株病毒，提醒大家外出一定要佩戴口罩、保持安全距離、落實實聯制，持續做好防疫措施。