雲林縣文觀處趁封館2個月內，在3樓打造一區全新文史專區與漫畫區，內有3000多本漫畫，包括1個英文漫畫區，圖為英文漫畫區。（陳璧君提供）

各級圖書館自三級警戒後長達2個月未開放，雲林縣文化觀光處圖書館7月27日起依循中央指引，每天開放2個時段借書，每次2小時，每次50人，其中網路預約30人、現場20人，第一周借書踴躍，網路預約都是秒殺，還有阿公帶著孫子現場排隊，降級第一個禮拜共借出近7000本書。

雲林縣文觀處有3個書庫，1樓兒童圖書室、2樓文觀處書庫、3樓中區公共圖書館資源中心，三級警戒休館期間，有阿吉桑經常到館詢問何時開放，縣府的縣長信箱也接獲陳情希望盡早開放書庫。

7月26日三級警戒降級，文觀處依據防疫指引小規模開放借書，每日開放9點到11點、14點至16點2個時段，館內一次最多50人，線上預約30個名額、現場登記20人。

雲林縣最老少咸宜、借閱率最高的書籍是漫畫，文觀處趁封館2個月內，在3樓打造一區全新文史專區與漫畫區，內有3000多本漫畫，包括一個英文漫畫區；7月27日起首度開放，第1周就被借走700多冊，她目睹1名阿公帶2名孫子抱滿滿的繪本，滿手都是戰利品，看了心裡很感動。

文觀處長陳璧君表示，原本一次可借15冊，因疫情借書不變之故，開放到30冊上限，借閱期30日，疫情降級後，書庫開放的第1周有1290人次入館，共借閱6902本書，其中2樓書庫被借3054冊、兒童圖書室被借1974冊、漫畫741冊。

陳璧君說，開放2個時段借書，雖然未限制民眾挑書時間，大多很自律花30至40分鐘借完書就走，只有少數幾個逗留時間較長，但館員不會催。

她說，文觀處的書庫維持50人進出的規模到8月9日，若中央有鬆綁，才會開放更多人借書。