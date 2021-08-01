台中市1日新增本土確診1例，為后里區24歲男性工程師（案15785）疫調足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市1日新增本土確診1例，為后里區24歲男性工程師（案15785）疫調足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

打過疫苗也是有染疫風險！台中市1日新增本土確診1例，這名后里區24歲的男性工程師（案15785），已打過第一劑AZ疫苗，衛生局長曾梓展表示，今日新增的個案於7月18日與友人至麗寶Outlet Mall，19日接種AZ疫苗第一劑，23日出現喘不過氣的症狀，30日到醫院看診，醫生機警篩檢發現是陽性，目前住院隔離治療。

曾梓展表示，這名后里工程師7月23日曾搭乘台鐵2203與2042車次往返后里與大慶，28日曾至惹鍋后里店用餐，29日出現發燒、腹瀉、全身無力，30日搭乘台鐵3207、3238車次往返后里與大慶，並至大慶夜市用餐，當日至醫院看診就醫，經採檢確診。

衛生局指出，針對此個案，已匡列14名接觸者居家隔離與採檢，包括同事11名、朋友2名、室友1名，其中，8人陰性、6人檢驗中；另外自主健康管理對象27名，包括職場14名、惹鍋后里店9名、大慶夜市用餐地點4名，其中，11人陰性、16人檢驗中。

目前男性工程師（案15785）住院隔離治療中，台中市政府衛生局已掌握個案疫調，匡列14名接觸者居家隔離、27名自主健康管理對象，並安排採檢，目前19人陰性、22人檢驗中，針對個案足跡也已全面進行清消。市長盧秀燕提醒，雖然中央已調降疫情警戒為二級，但疫情還沒結束，大家千萬不要輕忽。