苗栗縣苗北藝文中心解封後首推蕭建平木偶劇團演出王昭君。（苗北藝文中心提供／謝明俊苗栗傳真）

郭芝苑室內合唱團領銜的《歌舞劇鳳儀亭》將於9月26日在苗北藝文中心登台。（苗北藝文中心提供／謝明俊苗栗傳真）

今年是台灣音樂巨人郭芝苑百歲誕辰，苗北藝文中心要獻上最高的敬意與追思。（苗北藝文中心提供／謝明俊苗栗傳真）

受疫情影響，苗栗藝文重鎮苗北藝文中心取消推遲多場藝文表演，解封後，苗北中心將從8月底起推出「苗北心勢力」系列表演，將邀請縣內在地傑出團體聯合展演，包括蕭建平電視木偶劇團《王昭君》、郭芝苑室內合唱團《歌舞劇鳳儀亭》等，期望帶給民眾解封後的藝文享受。

解封後首推的「苗北心勢力」系列，首先由蕭建平電視木偶劇團打先鋒，光雕布袋戲《王昭君》將於8月29日在苗北藝文中心實驗劇場演出兩場。成立逾30年的蕭建平電視木偶劇團，在傳統外台戲及電視布袋戲等領域皆十分活躍。近年蕭建平電視木偶劇團，嘗試將光雕投影技術結合傳統偶戲表演，以多媒體技術將動畫投影在戲台景片上，讓舞台佈景隨著劇中的表演即時互動、變化，展現多層次的觀賞體驗與視覺呈現。

此外，蕭建平木偶劇團還特地選擇文戲劇碼《王昭君》，翻轉布袋戲著重於武打的刻板印象，以光雕布袋戲展現布袋戲深情婉轉的一面。

9月份則由郭芝苑室內合唱團領銜登台，《歌舞劇鳳儀亭》將於9月26日在苗北藝文中心演藝廳演出。該作改編自首演於1958年的《貂蟬—鳳儀亭》，由林搏秋創作歌詞及劇本，出身苑裡的「臺灣音樂之父」郭芝苑創作歌曲及配樂。本作原為搭配歌舞表演的歌劇，後改編為鋼琴、小提琴伴奏合唱團，並加入辯士（說書人）、舞蹈的《歌舞劇鳳儀亭》。該作曾於2011年在苗北藝文中心演出，頗受好評。本次演出特別邀請同為苗栗縣傑出演藝團隊的新樂舞舞團演出舞蹈部份，適逢郭芝苑百歲誕辰，為這位台灣音樂巨人獻上最高的敬意與追思。

苗北藝術中心藝術總監林佳瑩表示，苗北藝文中心致力於將優秀的表演節目帶給苗栗的民眾，而苗栗在地亦有許多耕耘多年、實力出彩的表演團隊，「苗北心勢力」便期待透過優秀在地團隊的聯合匯演，打造專屬苗栗的秋季藝文節慶。

而今年夏天疫情再度爆發，全臺表演活動停擺，重創藝文產業。林佳瑩也表示，在產業環境如此消沉的當下，「苗北心勢力」同時期許能結合苗北藝文中心與在地傑團的力量，打造1＋1＞2的品牌動能，在疫情稍緩、劇場逐步復甦的現今為觀眾找回看戲的節奏。而本系列節目將先以隔間座的模式販售票券，在落實防疫措施的前提下讓觀眾朋友可以安心地享受表演藝術的美好。