台北市長柯文哲妻子陳佩琪1日在臉書發文談到中央開放民眾搶莫德納殘劑的所見所聞，她指出有的30多歲男士排到第一順位，卻排隊排了10幾小時，好不容易輪到他，結果健保卡晶片壞了、讀不到資料，殘劑施打有事下班時間，最終無法接種，她想將此事跟柯講，柯卻被罵他的政論節目影響不想聽，「這些趣事我可以跟粉絲說，包準3天3夜講不完！」

陳佩琪說，疫情趨緩， 聊些她看診過程發生的事， 有些是趣事， 有些很嚴肅，既然先生不愛聽，她就來跟粉絲說，包準3天3夜說不完，那天她不是要跟柯討拍殘劑順位的處理問題，本來殘劑安排就是醫院要自行解決的，那天是為了要講莫德納開打第一天的事。

陳佩琪表示，預約病人的報到率是百分百 ，護理師精確抽取的結果，最後還剩數劑殘劑，當時殘劑還是用現場排隊的方式決定，下午5時預約病人打完了， 開始找門外排隊的人打殘劑，結果1位30多歲排第一順位的男士被叫進來了，他資料寫好了， 同意書簽了，送到她這一關，我健保卡一插，糟糕，晶片壞了， 讀不到資料。

她說，過去白天看診雖也常遇到這種情形，叫病人坐計程車趕去公園路的健保局換張新卡就好了，但殘劑施打是下班時間，病人已經換不到卡了，資訊室說打疫苗當天一定要上傳NIIS系統，所以這位排隊10幾小時且排第一順位的男士是無法打針的。

陳佩琪說，眼見病人的情緒很波動，也覺於心不忍，當下自己做了一個決定，事後跟一些年輕人討論此事，他們認為她做錯了，於法不該這樣，或許自己老了， 法律觀點跟不上時代了， 想著想著，有點傷心， 決定去跟年紀相仿的老公討拍一下，看看能否得到他的認同。

「結果還沒開口， 他老兄盯著某個正在罵他的政論節目，嘴巴就迸出個 『我不想聽』！」她說，結果下場就是換來她幾個星期不跟他講話；1劑殘劑或許沒什麼，疫苗也不像過去醫學倫理老師教的：「 你手上有50顆救命仙丹，但有100個人跟你要， 你要如何分配？」這麼嚴肅的事情，但那天回家她真的把這件事想很久。