澳洲東岸新南威爾斯州和昆士蘭州因Delta變異株疫情持續延燒，確診病例高居不下。澳洲目前僅有18%的成人完成兩劑接種疫苗，當局呼籲居民盡快施打，且一有症狀就篩檢。

據路透社報導，澳洲東岸新南威爾斯州（New South Wales）與昆士蘭州（Queensland）對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株的戰爭越演越烈，數百萬居民面臨嚴格封城，當局也敦促以更多檢測和接種來抑制爆發的疫情。

雪梨和其周邊已經連續5週執行居家令，過去1天通報239起新增本土高傳染性Delta病毒株個案，與29日寫下這一波疫情的最高日增紀錄相同。

雪梨市的500萬居民以及橫跨200公里長海岸線的鄰近區域居民，都必須至少在家中待到8月28日。從6月中新一波疫情爆發開始，確診總數已達3427例。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示：「我覺得有件事一定要知道，那就是Delta變種病毒沒有路線圖。我們的挑戰是要讓民眾盡可能在8月接種疫苗，這樣8月28日之前，我們才能有如何緩解限制的選項。」

澳洲疫苗施打進度遲緩，目前僅有18%的成人完成兩劑接種。新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）指出，該州70%的人口能在約4個月內完成接種。

隔壁的昆士蘭州則有9個新增本土案例，是幾乎一年以來最大的每日增幅。自7月31日起，該州超過300萬名居民實行為期3天的緊急封城。

昆士蘭省衛生主管官員楊恩（Jeannette Young）表示：「接受檢測很關鍵，任何人有任何症狀都可以（檢測），無論你在哪裡，因為我不知道現在病毒在哪。」

澳洲疫情控制仍算有成效，目前有超過3萬4000起病例與924人染病身亡。但緩慢的接種速度意味著澳洲還需要好幾個月才有可能重新開放邊界。