李易曾與王齊麟配對打超級達克盃。（資料照）

六月曾與李洋配對打超級達克盃。（資料照）

六月、李易等藝人曾與王齊麟、李洋等羽球國手一起參加超級達克盃。（摘自達克運動臉書）

六月、李易等藝人曾與王齊麟、李洋等羽球國手一起參加超級達克盃。（摘自達克運動臉書）

六月、李易數月前為王齊麟、李洋半慶功宴。（六月提供）

六月曾為王齊麟、呂佳彬等羽球國手辦慶功宴。（六月提供）

李易與王齊麟私交不錯。（李易提供）

李易曾與王齊麟配對打超級達克盃。（李易提供）

台灣羽球黃金男雙王齊麟、李洋，昨在東京奧運擊敗「中國雙塔」組合，奪下台灣首面奧運羽球金牌，感動無數國人，成為貨真價值的台灣之光！明星夫妻檔李易與六月去年底曾與「麟洋」分別配對，參加羽球賽事「超級達克盃」，私下跟他們也有好交情，看著好友一路過關斬將終於奪下金牌，六月激動哭了，李洋在半夜的視訊中透露贏球當下腦袋一片空白，等待鷹眼判決時，一直在想有沒有壓線、界內或界外，直到確認壓線沒問題，才興奮驚覺：「啊！我們真的拿一個奧運冠軍回家！」王齊麟忙到1日凌晨3點才回訊李易，開心笑問：「我這朋友沒讓你漏氣喔？」

李易與六月明星夫妻檔熱愛羽球運動，一年半前還自組羽球隊「藝起打球」，由六月擔任隊長，圈內好友王晴、坤達、謝承均、餅乾、阿達、林俊逸、唐從聖、蔡昌憲、張兆志、李博翔等人都是球隊成員。李易表示，一開始大家都打得很爛，所以透過球友豪爾、餅乾找了認識的土地銀行國手球員一起來打球順便指導他們，每周二、四球隊打球時，如果王齊麟剛好從左訓回來，有空就會來跟他們一起打球，私下聚會也滿常參與，「超級達克盃」後也認識李洋，所以一直都有在關注他們的每一場比賽。

李易說，從年初泰國連續三個大賽到這次奧運出發前，每一場都默默幫他們加油，奧運期間每晚都有發訊息給王齊麟加油，麟洋組合奪下奧運金牌真的沒有再靠運氣而是靠實力，他們一路打敗的男雙組合分別是世界排名第一、第四、第二及第六，王齊麟總回他「很像在作夢」，「這個夢不只醒了，而且成真了，真的好為你們開心，奧運比完了，還有很多比賽等著你們拿更多冠軍，未來也會繼續支持你們」。

李易也誇讚麟、洋兩個都是超級有禮貌、很自律的球員，「我認識他們時，他們剛組合配對沒多久，還沒什麼名氣，當時就都很客氣有禮貌，年初泰國三站拿了冠軍，我們一起出去吃飯，一樣客氣，齊麟還送我他比賽時的球衣還有他比賽時最愛穿的球鞋，因為我們兩個腳一樣大，我也送他我蒐藏的NIKE球鞋，他去泰國比賽也穿上我送的鞋」。

昨晚好友謝承均、大牙與羽球教練老公一起到他們家，他們半夜也跟李洋視訊了大約10分鐘，李洋開心表示，從一開始不被看好到一場場贏下來，過程真的像是在作夢。

六月對於李洋的憨厚、有禮貌、以及強大的自律印象深刻，「有些國手很愛喝酒，但羽球隊是不喝酒、不走夜店、不熬夜的！」她印象中李洋唯一有喝酒的場合，是他們贏了三次冠軍，她為他們辦了慶功宴，「因為他比賽時，我說贏一次冠軍就送他一瓶威士忌，後來三座冠軍，加碼到六瓶，那天他才有跟我們稍微喝一下」。

對於不少球迷覺得兩人奪金後摟摟抱抱的開心反應及眼神都「超有愛」，拱他們「就地結婚」，甚至製作各種充滿BL味的「哏圖」，六月笑說，其實他們平常的感情就非常好，平常一起住在宿舍，私下相處時看起來也很有愛，不過同志和腐女粉可能要失望了，「他們兩個都是直男，超級直！已有女友的李洋還需要安太座喔！」

至於夫妻倆當時在「超級達克盃」與王齊麟、李洋搭擋卻都輸球，六月解釋，當時她這一戰原本是男女混雙，藝人配一個國手，但對手配的男生國手受了傷改配女生國手，李洋因面對兩個女生不敢火力全開，「所以就我吃虧啦！當時我們還約好之後要再組隊比一場，一起雪恥」。