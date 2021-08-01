全球新冠疫情仍處於高峰期，目前印度Delta變異株成為主流病毒株。耳鼻喉科醫師吳昭寬表示，新冠病毒一再變異，英國Alpha變異株常見症狀為嗅味覺喪失；Delta變異株則是會有明顯的喉嚨痛、頭痛及流鼻水症狀，但近期有許多耳鼻喉科醫師在印度臨床上發現，嘴巴及舌頭若出現破洞，也是染疫的病徵之一。

吳昭寬日前於談話性節目《醫師好辣》分析，新冠病毒的臨床症狀真的非常豐富，宛如魔術師般，早期的病毒可能會有喉嚨痛、高燒、咳嗽呼吸喘及腹瀉等症狀，演變至Alpha變異株後，症狀又多了嗅味覺喪失；Delta變異株則是會有明顯的喉嚨痛、頭痛及流鼻水症狀。

吳昭寬在節目中分析新冠肺炎症狀。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube）

吳昭寬指出，許多耳鼻喉科的醫師在印度臨床觀察上發現，嘴巴及舌頭有破洞，也是染疫的病徵之一，即便該患者沒有頭痛、流鼻水的症狀，但經過PCR篩檢，驗出陽性確診的機率卻非常高。

吳昭寬提醒，若發現自己已出現臨床症狀，或是與其他確診者足跡重疊、有接觸史及政府匡列公布的熱區足跡史，有疑慮就該去篩檢，且目前藥局都有販售快篩試劑，建議可以每周採檢一次，進行自我健康監測。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。