防疫警戒降級後，花蓮七星潭風景區全面開放，吸引許多民眾前往，沒想到周末2天竟接連發生事故，昨1名晨運男子倒地後無生命跡象，今又傳出1名女子疑到海邊輕生；海巡獲報後，終於在停車場發現女子意識不清地癱坐地上，所幸尚有生命跡象，緊急送醫救治，後經確認為報案民眾協尋的親人。

海巡署第九巡防區今上午6時48分接獲花蓮縣警察局通報指出，一名黃小姐稱其姑姑早上前往七星潭疑似輕生；獲報後，隨即派遣七星潭安檢所、北埔執檢站及第二機動巡邏站線上巡邏組前往查看，同時通報美崙消防分隊及新城警分局。

海巡人員趕抵現場後，經搜尋，終於在北埔停車場發現一名身穿藍色外套、紅色上衣、黑色短褲，並留有黑色長髮的女子癱坐在意旁空地，經救護人員評估，生命跡象穩定，不過意識不清，北埔派出所員警查明證件，並向黃姓報案人確認與其姑姑身分相符，後續由救護車送往國軍花蓮總醫院救治。

海巡署呼籲，自殺不能解決問題，民眾若有輕生念頭，可透過安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商；另民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線求助。

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自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980