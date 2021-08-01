衛生局長曾梓展指出，台中市新增加本土確診1例，為后里區24歲男性工程師（案15785），目前住院隔離治療中。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕1日表示，台中市疫苗接種截至今日上午8時，接種第一劑疫苗已達86萬8064人，18歲以上應接種率為37.00％，全市民總人口數接種率破3成，為30.78％。

盧秀燕今日強調，雖然中央已調降疫情警戒為二級，但疫情還沒結束，大家千萬不要輕忽，除了Delta病毒，近期全球又出現哥倫比亞變異株病毒，提醒大家外出一定要佩戴口罩、保持安全距離、落實實聯制，持續做好防疫措施。

衛生局長曾梓展指出，台中市今日新增加本土確診1例，為后里區24歲男性工程師（案15785），目前住院隔離治療中，衛生局已掌握個案疫調，匡列14名接觸者居家隔離、27名自主健康管理對象，並安排採檢，目前19人陰性、22人檢驗中，針對個案足跡全面清消。

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