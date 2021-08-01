「黑人」陳建州被網抓包疑似用非法的「安博盒子」收看東奧轉播，面對質疑聲浪，陳建州今（1日）在臉書發文道歉，並認了「錯誤使用奧運非授權畫面，本人深感抱歉」，而妻子「范范」范瑋琪稍早則在網上曬照發聲了，但照片內容卻被解讀是嗆網友不要給意見，意外掀起網開戰。

陳建州日前被眼尖網友揪出，疑似是用不法機上盒安博盒子看奧運，對此，陳建州先是解釋，這是朋友群組的截圖「後來發現也傻眼」，陳建州也強調：「我都看公視」，但網友事後到范瑋琪臉書揪出，她看郭婞淳舉重比賽時，電視機下方也出現白色盒子，疑似就是安博盒子。

面對質疑，陳建州今早在臉書發文道歉，並認了使用奧運非授權畫面「本人深感抱歉，身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視，為這次個人行為負責」，表示會記取教訓並注意自己的行為，繼續用行動為體育發展付出，回饋社會。

范瑋琪臉書全文。（圖／取材自范范 范瑋琪臉書）

不過范瑋琪稍早則在網上曬出文字圖：「The difference between pasta and your opinion is i asked for pasta」，意思是「在義大利麵和你的意見之間的區別，在於我選義大利麵」，由於時機敏感，范瑋琪發文頗有嗆網友不要給意見的火藥味，還被外界認為是提油救火「奇怪，以前妳形象很好的，怎麼變成這樣呢？」、「做錯事承認不可恥，可恥的是不敢承認」，也有人為陳建州、范瑋琪緩頰，認為黑人已經道歉了，無須再窮追猛打。