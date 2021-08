「黑人」陳建州被網抓包疑似用非法的「安博盒子」收看東奧轉播,面對質疑聲浪,陳建州今(1日)在臉書發文道歉,並認了「錯誤使用奧運非授權畫面,本人深感抱歉」,而妻子「范范」范瑋琪稍早則在網上曬照發聲了,但照片內容卻被解讀是嗆網友不要給意見,意外掀起網開戰。

陳建州日前被眼尖網友揪出,疑似是用不法機上盒安博盒子看奧運,對此,陳建州先是解釋,這是朋友群組的截圖「後來發現也傻眼」,陳建州也強調:「我都看公視」,但網友事後到范瑋琪臉書揪出,她看郭婞淳舉重比賽時,電視機下方也出現白色盒子,疑似就是安博盒子。

面對質疑,陳建州今早在臉書發文道歉,並認了使用奧運非授權畫面「本人深感抱歉,身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視,為這次個人行為負責」,表示會記取教訓並注意自己的行為,繼續用行動為體育發展付出,回饋社會。

范瑋琪臉書全文。(圖/取材自范范 范瑋琪臉書)

不過范瑋琪稍早則在網上曬出文字圖:「The difference between pasta and your opinion is i asked for pasta」,意思是「在義大利麵和你的意見之間的區別,在於我選義大利麵」,由於時機敏感,范瑋琪發文頗有嗆網友不要給意見的火藥味,還被外界認為是提油救火「奇怪,以前妳形象很好的,怎麼變成這樣呢?」、「做錯事承認不可恥,可恥的是不敢承認」,也有人為陳建州、范瑋琪緩頰,認為黑人已經道歉了,無須再窮追猛打。