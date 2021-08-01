桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供)

桃園首度迎來連2日「＋0」後，1日又新增1起本土案例，是特殊交友圈居家隔離的家屬，桃園市府也公布足跡，28日早上10點半到中壢忠貞市場，呼籲足跡重疊者要自我健康管理。

桃園1日新增1起疑似與確診者接觸1人(案15784)、境外移入1人(案15794)，年齡介於30多歲至60多歲之間，本土案例位於中壢，累計確診916人，目前居家隔離人數279人。