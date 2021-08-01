桃園特殊交友圈傳播鏈再＋1 足跡曝光曾到中壢忠貞市場 15:412021/08/01 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園公布新足跡。(市府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供) 桃園公布確診和隔離分布圖。(市府提供) 桃園首度迎來連2日「＋0」後，1日又新增1起本土案例，是特殊交友圈居家隔離的家屬，桃園市府也公布足跡，28日早上10點半到中壢忠貞市場，呼籲足跡重疊者要自我健康管理。 桃園1日新增1起疑似與確診者接觸1人(案15784)、境外移入1人(案15794)，年齡介於30多歲至60多歲之間，本土案例位於中壢，累計確診916人，目前居家隔離人數279人。 史無前例的三位數 聯電目標價 高盛喊102.8元 嘉縣群聚再添1確診 7月17日曾搭高鐵南下 #新冠肺炎 #台灣 #中壢 #特殊交友圈 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義爆群聚感染 餐飲內用決策恐有變化 12:022021/07/30 生活 高雄特殊交友圈再＋1確診 足跡包含超商、飯店 感染源找到了 16:432021/07/30 生活 專家駐村雲嘉南 讓國際看見鹹味浪潮特色品牌 15:452021/07/31 寶島 拒淪減碳孤兒 工商界促設中央級專責單位 04:102021/08/01 財經要聞 特殊交友圈飯店開趴 高雄已4人染疫 04:102021/07/30 地方新聞 桃園莫德納二劑專案開跑 下月3日開放預約 16:442021/07/31 生活 北市公布2確診足跡 南京公寓市場、新光三越A4館都上榜 14:232021/07/31 生活 居隔還人與人連結 桃市府開鍘 04:102021/07/30 地方新聞 1分鐘讀財經》狂爆！晶圓二哥外資喊百元 熱錢瘋狂掃貨 08:332021/07/30 財經 疫情斷捨離 二手衣物捐贈量暴增5成 04:102021/07/31 生活新聞 居隔還讓朋友拜訪2確診 桃園市府將罰30萬 16:432021/07/30 生活 生活熱門新聞 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 打高端才是真聰明 他列舉3理由：符合印度神童預言 - 生活 4類人可登記打第2劑莫德納 8／3中午截止 - 生活 好市多買大熱狗現在附送「這包」 千人驚喜：聽見大家心聲了 - 生活 陳建州否認用安博盒子看東奧 范瑋琪失手拍到成鐵證 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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