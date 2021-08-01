新北市長侯友宜今（1日）主持防疫會議，全市新增例6例確診，3人為新增個案，3人為居家隔離陰性轉為陽性，分別位於五股、中和各2人、永和三重各1人，其中有1例感染源釐清中。

侯友宜表示，6例中家戶感染2人、其他3人，尚有1人感染源釐清中；共匡列密切接觸者63人、居家隔離17人，已完成PCR篩檢54人，其中有1人PCR篩檢陽性。

侯友宜說，家戶感染中2人源頭為保母確診，保母再傳染給確診父女確診，另有一例朋友傳染、陰轉陽；永和、三重個案都是朋友傳染，感染源清楚。

至於另外一例感染源待釐清位於中和，確診阿嬤時常在醫院看病，又因為牙痛就醫時被檢驗出來，將進一步釐清後向市民報告。

此外，社區篩檢站5月17日至7月31日總篩檢23萬206人，快篩陽性數1254人、陽性率0.5％，7月31日社區篩檢2754人，快篩陽性1人、陽性率0.04％。