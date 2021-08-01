湖南省張家界市新冠肺炎確診病例人數不斷增加，7月29日至7月31日晚上8點止，該市已累計發現本土確診病例8例。也導致張家界防疫舉措不斷加碼。8月1日連發兩條防疫令，要求各區縣要加強社區管理，原則上不准外出，要制定好相應預案，確保居民的正常生活需要；所有公職人員除非必要工作以外，一律在家待命，手機保持24小時暢通。

據中新網報導，張家界市還發佈《張家界市社區(村)疫情防控十項工作制度》，要求各社區原則上只保留一個出入口，必須保證所有出入口至少配備2名以上值班人員24小時值班值守；非本社區（村民小組）人員嚴控出入，非本社區(村民小組)的疫情重點地區人員一律不得進入；暫時關閉社區(村民小組)內的公共活動場所；無事不出門，親友少聚會。

值得注意的是，魅力湘西劇院是張家界此波疫情的一大關注熱點。據了解，該劇院共有演職人員242人，除密接工作人員採取集中隔離外，其餘工作人員統一在宿舍進行居家隔離管控，目前所有人員已完成兩輪核酸檢測，結果均為陰性。

目前，張家界市中心汽車站的客運班線已全部停運，部分高速也實施臨時交通管控，車輛和人員需按要求配合完成核酸檢測、確保安全後方可通行。機場也已暫停出港航班。

對於滯留該市的遊客，張家界市稍早發佈公開信表示，離開前需配合完成3次核酸檢測，完成檢測符合條件後，張家界將為遊客提供24小時諮詢服務，方便遊客順利離張。根據張家界官方公佈的最新消息，截至7月30日中午12時點，滯留張家界遊客第一次核酸檢測率已達95％。

同時，湖南湘潭、株洲、郴州等市州，湖南省聯防聯控醫療救治組等單位，稍早幾日也已派出人員、設備馳援張家界。湖南精神醫學中心心理諮詢熱線也針對張家界市等地開通。